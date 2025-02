Ilrestodelcarlino.it - "Importante collegare il mondo della scuola con quello del lavoro"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Gino Sabatini è presidenteCamera di Commercio Marche, che da anni è al fianco dell’iniziativa del Resto del Carlino. Presidente, Camera di Commercio Marche anche quest’anno sostiene il progetto. Qual è la motivazione che vi spinge? "Cronisti di classe si rivolge agli studenti, uno dei target di Camera Marche che è molto impegnata sul fronte dell’orientamento,formazione, del collegamento tradel. Non può che starci a cuore un progetto che rafforza tra i più giovani la cultura dell’informazione, che insegna loro a leggere ile a viverlo da protagonisti". I giovani vivono oggi l’informazione in modo diverso da un tempo: quali ritiene siano i rischi e i vantaggi delle nuove tecnologie? "La tecnologia è uno strumento formidabile. Come tutti gli strumenti richiede una guida per essere utilizzato al meglio e soprattutto richiede teste pensanti capaci di districarsi tra contenuti e contenitori, un pensiero critico che gli insegnanti con le famiglie hanno il compito di stimolare nei ragazzi.