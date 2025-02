Ilrestodelcarlino.it - Imparare per crescere: "La cultura è il motore dell’innovazione del nostro futuro"

La cooperativa Realco, con i suoi supermercati Sigma ed Ecu, ha deciso di sostenere anche quest’anno il progetto Cronisti in Classe per aiutare i ragazzi a diventare protagonisti delle loro parole. Siamo entusiasti di essere sponsor di questa iniziativa che rappresenta un’importante opportunità per avvicinare i giovani al mondo dell’informazione, promuovendo valori a noi molto cari, come la consapevolezza, la partecipazione attiva ed il senso critico. Come cooperativa, crediamo nell’importanza di investire nelle nuove generazioni e nella loro crescitale perché riteniamo che lasia ildel: dobbiamo ascoltare, motivare e appassionare i giovani. Ritengo che un messaggio prezioso di questa iniziativa sia proprio quello dell’ascolto, un concetto che risulta vitale anche nella nostra squadra: per affrontare le sfide commerciali siamo abituati ad ascoltare i clienti, i dipendenti dei negozi, i soci imprenditori e le esigenze della comunità; ciò è fondamentale per generare innovazione e valore per tutti gli attori coinvolti.