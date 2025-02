Zonawrestling.net - Impact 06.02.2025 Il collasso dei fratelli Nemeth

Un nuovo episodio diha inizio con il concerto di Joe Hendry volto a festeggiare se stesso e la sua vittoria di Genesis. Dopo alcuni riferimenti alla sua partecipazione nel Royal Rumble match maschile mostrati dalla regia, l’atleta viene interrotto da Jake Something che lo sfida per la prossima settimana ad una contesa titolata. Il campione accetta e Santino Marella ufficializza.TYSON vs ACE AUSTIN (2,5 / 5)Dopo un intervista backstage di Gia Miller a Masha Slamovich dove la Knockouts World Champion lancia un ultimatum a Cora Jade, passiamo alla prima contesa della serata.Tyson, alleato di Wes Lee e proveniente da NXT, sfida Ace Austin in un inedito one on one.Il colosso fa prevalere la sua stazza, ma Ace tra astuzia e agilità, riesce a sfuggire alle manovre più pericolose del suo avversario fino a ribaltare una circostanza pericolosa tramutandola a proprio favore grazie alla fold, finisher con la quale chiude il match.