Imola capitale dell’olio Tre giorni per scegliere le etichette migliori | Vetrina di alto livello

Il riconoscimento a una produzione locale in grande espansione, che in pochi anni ha decuplicato la produzione. Un’occasione per promuovere la cultura enogastronomica, anche declinandola in chiave turistica, e per promuovere il marchio della città in giro per l’Italia. Dopo l’adesione all’Associazione nazionale città, suggellata da un Baccanale 2024 tutto dedicato al tema,ospiterà questo fine settimana la 25esima degustazione finale degli oli da premiare per la ‘Guida agli extravergini 2025’ di Slow Food. Oggi, domani e domenica 20 esperti provenienti da ogni regione italiana saranno a Villa La Babina per la fase finale delle selezioni degli oli italiani. I lavori si divideranno in quattro sessioni impostate su tre giornate e gli esperti degustatori esamineranno oli provenienti da tutta Italia.