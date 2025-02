Ilnapolista.it - Imane Khelif (quella del “caso” Carini alle Olimpiadi) è stata esclusa dai Mondiali di boxe. Di nuovo

L‘International Boxing Association (la controversa Iba) ha annunciato l’esclusione didai prossimi Campionatifemminili di, in programma in Serbia dall’8 al 16 marzo 2025. La decisione è motivata dal fatto che la pugile algerina “non soddisfa i criteri di idoneità”, in particolare a causa di livelli di testosterone considerati troppo elevati. Ci risiamo., èdel “: la pugile per alcuni troppo mascolina che poi vinse la medaglia d’oro ai Giochi di Parigi.Già nel 2023eradaiper motivi analoghi. Nel 2024, il CIO aveva però consentito la sua partecipazione, ritenendo “difettosi e illegittimi” i test dell’Iba.Il segretario generale dell’Iba Chris Roberts ha detto che “non è idonea per i nostri Campionati del mondo, non soddisfa i criteri di ammissibilità.