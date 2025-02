Thesocialpost.it - Imane Khelif fuori dai Mondiali di boxe femminile: “Non soddisfa i criteri di ammissibilità”

La pugile algerinaè stata dichiarata non idonea a partecipare ai Campionati del Mondo diFemminili 2025, che si terranno dall’8 al 16 marzo a Nis, in Serbia. La decisione è stata presa dall’International Boxing Association (IBA), guidata dal russo Umar Kremlev, che organizza l’evento e che già lo scorso anno le aveva impedito di gareggiare per mancato rispetto deidi idoneità.L’IBA, che dal 2023 ha perso il riconoscimento come organo di governo ufficiale dellainternazionale, si trova ora in aperto contrasto con il Comitato Olimpico Internazionale (CIO). Quest’ultimo ha definito i test di idoneità di genere imposti dall’Iba «difettosi e illegittimi» e ha invece ammesso siache il pugile taiwanese Lin Yu-ting alle Olimpiadi di Parigi 2024, doveha conquistato l’oro.