Panorama.it - Imane Khelif esclusa dai Mondiali di boxe in Serbia

L’International Boxing Association ha stabilito che laur algerinanon potrà partecipare aidi, che si svolgeranno dall’8 al 16 marzo nella città serba di Niš. “Non soddisfa i criteri d’idoneità”, fanno sapere dalla federazione, i suoi livelli di testosterone sono troppo alti.Non è la prima volta che accade, già nel 2023 allaera stato impedito di competere aidi Nuova Delhi. Il segretario generale e Ceo dell’Iba, Chris Roberts, ha dichiarato che i test di idoneità di genere dell’organizzazione continueranno durante i campionatifemminili di quest’anno, asserendo che “non è idonea per i nostri Campionati del mondo, non soddisfa i criteri di ammissibilità. Il nostro regolamento tecnico stabilisce chiaramente i requisiti e i criteri per l'evento; conduciamo test di idoneità di genere in modo casuale e li condurremo durante i Campionati del mondo qui”, ha affermato nel corso di una conferenza stampa a Nis.