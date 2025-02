Dayitalianews.com - Imane Khelif esclusa dai Mondiali di boxe femminile 2025

La pugile algerinanon potrà prendere parte ai Campionati del Mondo diFemminili, che si terranno a Niš, in Serbia, dall’8 al 16 marzo. L’International Boxing Association (IBA), presieduta dal russo Umar Kremlev e responsabile dell’organizzazione dell’evento, ha infatti deciso di escluderla. Già lo scorso anno, l’atleta era statadal Mondiale per il mancato rispetto dei requisiti di idoneità.L’IBA, a cui è stato revocato lo status di organo di governo internazionale dellanel 2023, non ha ricevuto il riconoscimento del Comitato Olimpico Internazionale (CIO). Quest’ultimo ha definito i test di idoneità di genere dell’IBA “difettosi e illegittimi” e ha consentito sia ache al pugile taiwanese Lin Yu-ting di partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024.