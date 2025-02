Ilfattoquotidiano.it - Imane Khelif esclusa dai Mondiali di boxe femminile 2025 in Serbia: “Non è idonea”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La pugile algerinanon potrà gareggiare nei Campionati del Mondo diFemminili, in programma a Nis in, dall’8 al 16 marzo. La scelta è stata presa dall’International Boxing Association (Iba), l’organizzazione con a capo il russo Umar Kremlev che organizza la manifestazione, e che già l’anno passato le proibì di partecipare al Mondiale perché non in possesso dei criteri d’idoneità.La posizione dell’Iba, che dal 2023 è stato privato del riconoscimento di organo di governo internazionale di pugilato, non è stata riconosciuta dal Comitato olimpico internazionale (Cio) che ha definito i test di idoneità di genere Iba “difettosi e illegittimi” e ha consentito la partecipazione sia diche del pugile taiwanese Lin Yu-ting alla Olimpiadi di Parigi 2024. Giochi che hanno visto l’algerina ottenere la medaglia d’oro tra una marea di polemiche, soprattutto dopo il match con l’italiana Angela Carini.