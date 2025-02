Lapresse.it - Imane Khelif esclusa dai Mondiali di boxe: ecco perché

La campionessa olimpica di pugilato algerinaè statadai prossimidi pugilato in Serbia, per non aver superato i test sull’identità di genere. In un comunicato, la discussa Federazione internazionale (Iba) ha annunciato che l’atleta maghrebina, oro alle Olimpiadi di Parigi, non è idonea a competere in una competizione femminile. La Federazione ha ricordato poi cheha fallito un test anche nel 2023, quando venne ancora. Secondo i rappresentanti dell’Iba le regole tecniche “stabiliscono chiaramente i requisiti e i criteri di ammissibilità per l’evento”, che apparentementenon soddisfa. I regolamenti dell’Iba non sono stati riconosciuti dal Cio, che nel 2024 ha permesso adi partecipare alle Olimpiadi dove ha battuto tra le polemiche anche l’italiana Angela Carini per ritiro, prima di vincere la medaglia d’oro.