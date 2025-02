Lettera43.it - Iliad punta a Tim: possibile una clamorosa fusione nel settore delle telecomunicazioni

L’operatore telefonico francesesta valutando l’acquisizione di Tim, ex monopolista italiano: si tratterebbe di unaoperazione che porterebbe a una pesante ristrutturazione del mercato del Belpaese, riducendo il numero di operatori con infrastrutture da quattro a tre. Secondo Il Corriere della Sera, i vertici diavrebbero già avuto in settimana incontri con esponenti del governo italiano, in cui hanno informato l’esecutivo che la società sta lavorando con alcuni advisor sullaintegrazionesue attività in Italia con quelle di Tim.Accanto al risiko bancario se ne sta insomma delineando anche uno nelleThomas Reynaud, ceo di(Getty Images).Nello specifico, il ceo diThomas Reynaud avrebbe incontrato martedì 4 febbraio il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il capo di gabinetto Stefano Varone e il capo di gabinetto di Palazzo Chigi, Gaetano Caputi.