Ilfattoquotidiano.it - Ilary Blasi torna a condurre un reality su Canale5: si chiama “The Couple” ed ecco di cosa si tratta

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il “Grande Fratello” saluterà il pubblico a fine marzo, “La Talpa” non ha funzionato, il futuro de “L’Isola dei Famosi” è avvolto nel mistero ma c’è una novità: è in arrivo un nuovogame su Canale 5. “The“, questo il titolo della trasmissione, sarà condotto da: “Protagonisti saranno personaggi noti e persone comuni. Vere coppie, ma anche parenti, amici, colleghi e storici antagonisti. Tutti rigorosamente in coppia, costretti a una convivenza forzata tra imprevisti, strategie e un importante montepremi da vincere e da difendere“, annuncia Mediaset con un comunicato stampa.“La tenuta dei concorrenti e delle coppie verrà messa a dura prova psicologica e fisica. Una sfida per difendersi dagli avversari, ma anche da sé stessi. Soltanto una coppia si aggiudicherà l’intero montepremi eliminando tutti gli avversari.