Ilary Blasi Torna a Condurre | Ecco Dove la Vedremo!

in tv aun nuovo ed emozionante programma.di che cosa si tratta!è pronta are in grande stile su Canale 5 con un format del tutto inedito. Mediaset ha appena annunciato il lancio di The Couple, un reality game che punta a conquistare il pubblico dopo il deludente riscontro de La Talpa. Scopriamo in cosa consiste questo nuovo programma e quando potremmo vederlo in onda.Dopo un periodo di assenza dal piccolo schermo,sembrava essere stata messa da parte dai palinsesti televisivi. Il suo ritorno con Battiti Live era stato visto da molti come un ruolo secondario, ma ora arriva una notizia che cambia tutto. L’ex signora Totti sarà alla guida di un reality che si preannuncia esplosivo, un mix perfetto tra Temptation Island, La Talpa e Grande Fratello.