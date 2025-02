Liberoquotidiano.it - Il video e lo schianto a 500 metri nella nebbia: Rovagnati, cosa non torna sulla scatola nera

Leggi su Liberoquotidiano.it

La fittae forse un guasto: queste potrebbero essere le cause dell'incidente in elicottero che ha portato alla scomparsa dell'imprenditore Lorenzo, amministratore delegato dell'omonimo gruppo, e dei due piloti a bordo, Flavio Massa, 59 anni, e Leonardo Italiani di 30. Tutti e tre sarebbero morti sul colpo dopo la caduta del velivolo, avvenuta mercoledì 5 febbraio intorno alle 19 al castello di Castelguelfo di Noceto, vicino a Parma,tenuta della famiglia. L'elicottero andato distrutto nell'impatto col suolo era un Agusta Westland AW109. Mentre sono in corso le indagini, intanto, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha riscontrato come il velivolo non fosse dotato di, che in ogni caso non è obbligatoria. Per permettere tutti i sopralluoghi e i rilievi necessari sull'incidente, l'area della tenutaè stata posta sotto sequestro dalla Procura di Parma.