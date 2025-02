Ilgiorno.it - Il viaggio dell’antidoto. La fiala portata a Torino salva la vita a un paziente

Leggi su Ilgiorno.it

L’arrivo in via Maugeri per ritirare due fiale di antidoto e poi via, di corsa, versoperché c’è unadare. Mercoledì notte il personale della squadra Volante della polizia è stato impegnato in un servizio speciale. Esattamente alle 23,25 dalla centrale operativa della questura diè partita una chiamata diretta alla sala operativa di via Rismondo per avere urgentemente un antiveleno, che era disponibile solamente nell’apposito centro di Pavia. La macchina è stata rapidamente messa in moto. Gli agenti si sono presentati in via Maugeri, hanno prelevato le due fiale che i medici avevano preparato e sono partiti per il pronto soccorso dell’ospedale Mauriziano in Piemonte, perché le somministrassero a unin pericolo di. Dopo il trasporto in emergenza, l’antidoto è stato consegnato al personale medico e ilè scampato alla morte.