Il terrore delle baby gang all’uscita da scuola i prof fanno da scorta per gli studenti | il caso nel Bolognese

Dopo un grave accoltellamento avvenuto nei pressi dellasuperiore Gaetano Salvemini di Casalecchio di Reno (Bologna), alcuniessori hanno deciso di scendere in campo personalmente per garantire la sicurezza degli. Alcuni insegnanti, infatti, si sono resi disponibili ad accompagnare gli alunni che lo richiedono fino alla stazione dei treni, e proteggerli così da possibili attacchi. La scelta arriva a seguito di una rissa avvenuta nei giorni scorsi tra un 15enne e un 17enne dell’istituto, sfociata in un accoltellamento che ha coinvolto due ragazzi, uno dei quali ora è sotto accusa per tentato omicidio. La rissa ha suscitato una grande preoccupazione tra la comunità scolastica e locale, portando laad adottare misure immediate.Le misure della«Ci sonoessori che accompagnano i ragazzi che lo chiedono alla stazione dei treni: questo è un istituto che fa squadra», ha dichiarato la preside Fausta Labidonisia al Resto del Carlino.