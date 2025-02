Lortica.it - Il telefono: compagnia o prigione?

Ilè una presenza costante nelle nostre vite. Squilla, vibra, ci richiama all’attenzione. Per alcuni è uno strumento di lavoro, per altri un passatempo, per altri ancora una necessità. Ma c’è anche chi lo usa come un’àncora, un filo sottile che lo lega al mondo e gli impedisce di sprofondare nel silenzio.Chiunque abbia accanto una persona sola sa quanto ilpossa diventare il suo compagno più fedele. La chiamata del mattino, quella del pomeriggio, il saluto della sera. E non si tratta solo di scambi veloci, di informazioni essenziali. No, per alcuni ildiventa un canale ininterrotto di parole. Racconti, ricordi, pensieri che si intrecciano senza pause, ma può essere anche autentico piacere come quando chiamo, o mi chiama mia cognata ultimogenita di dieci fratelli.