Il teatro incontra l’infanzia. Sette spettacoli a colazione

Portare ilin periferia e avvicinare i bambini. È l’obiettivo del Comune con due rassegne che partiranno nei prossimi giorni al cineVolta. Un orario insolito, la domenica mattina, per “sVolta la“, pensata per i più giovani dal 16 febbraio al 4 maggio con 7in cartellone da 0 a 12 anni. "Il palcoscenico si trasformerà in un mondo magico e fantastico, dove i più piccoli potranno scoprire il piacere della lettura, della musica e del– spiega l’assessora all’Istruzione Alessandra Fuccillo –. E, per aiutare le famiglie, offriremo lanello spazio Sottoscala. Inoltre, chi vorrà potrà acquistare un biglietto sospeso (adulti 8 euro, ridotto 5 e 3 euro sotto i 3 anni)". Toccano generi diversi, invece, i novedella rassegna “Dritto al cuore“ organizzata dall’assessorato alla Cultura che prenderà il via lunedì 17 febbraio sotto la direzione artistica di Pietro De Nova, attore pavese partito proprio dal Volta prima di recitare in film e serie tv.