Lanazione.it - Il team Oasi domina il girone . Arrancano le altre formazioni

Leggi su Lanazione.it

Prosegue nel migliore dei modi la ’X° Coppa dei Club Msp Italia’ di padel in Toscana giunta alla terza giornata anche se le soddisfazioni per le squadre pistoiese, per ora, non sono molte. I migliori risultati arrivano dal Gruppo Bianco’ dove ilPadel(due compagini della struttura di Agliana) sono al primo e secondo posto delche ha vinto 4-0 il derby contro MC Auto Padelmaniac: 6-1, 6-2 di Tecchi-Tinti su Ascione-Ramirez e, con lo stesso punteggio, Annecchini-Marini hanno superato Nuti-Pantani mentre al femminile Bucciantini-Ferrini con un doppio 6-2 e nel misto Marini-Gori si sono imposti su Carta-Gorini 4-6, 6-3, 10-2. Con lo stesso punteggio il Montelupo Padel Arena non ha lasciato scampo all’Padelprendendosi il primo posto nel