Ilgiorno.it - Il Tar dà ragione ancora ai giostrai : "Dovranno riformulare il bando come prima"

una volta il Tar ha datoaiche già ad aprile potrebbero tornare nell’ex piazza d’Armi a Muggiò con luna park già dal prossimo aprile. Il tribunale amministrativo della Lombardia ha accolto il loro ricorso sospendendo la delibera con cui Palazzo Cernezzi che aveva rivisto la distribuzione degli spazi. "ilper il luna park con gli stessi spazi del passato - spiegano gli esercenti che per protesta non avevano partecipato alla gara indetta le scorse settimane ritenendo inadeguata l’offerta del comune - Noi siamo già pronti, attendiamo solo di poter presentare la nostra domanda". I tempi sono stretti visto che il luna park di Pasqua dovrebbe occupare l’area dal 5 al 27 aprile. Lo scorso anno la manifestazione non si svolse, per lavolta dopo quasi un secolo, proprio per la decisione di Palazzo Cernezzi di limitare gli spazi a disposizione delle giostre.