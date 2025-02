Thesocialpost.it - “Il suo corpo nascosto così”. Nataly, la babysitter scomparsa: l’orribile scoperta

L’ultima volta che è stata vista JhoannaQuintanilla viva risale alle 18:44 del 24 gennaio. La donna di 40 anni, che lavorava come baby sitter, è stata immortalata dalle telecamere di sorveglianza di un edificio in piazza dei Daini, nella zona Bicocca di Milano. A quell’ora, si trovava al telefono per qualche istante, prima di rientrare nel monolocale che condivideva con il suo compagno, Pablo Gonzalez Rivas, attualmente in custodia cautelare con l’accusa di omicidio aggravato, legato a motivi futili e alla loro convivenza, oltre all’occultamento del cadavere.Leggi anche: L’Onu si schiera contro le sanzioni alla Cpi, ma l’Italia di Giorgia Meloni si sfilaSecondo le indagini condotte dalla procura di Milano e dai carabinieri del nucleo Investigativo, da quel momento Jhoanna non è più uscita di casa da viva, ma in un borsone da palestra.