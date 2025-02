Ilrestodelcarlino.it - Il sistema corrotto: "Venti commercialisti e due notai conniventi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Un genio del male": sono le parole usate da un commercialista per descrivere l’abilità di uno. Al di là dell’espressione colorita non ci sarebbe granché di male, se non fosse che dall’altra parte del telefono, intercettato nell’ambito dell’operazione Ombromanto, c’è uno dei vertici di un’organizzazione criminale capace di evadere 100 milioni di euro di tasse allo Stato. L’indagine condotta dalle Fiamme Gialle reggiane su delega della Procura ha individuato in tuttodue professionisti connie due, questi ultimi entrambi di origine bolognese. "Ildi questa organizzazione non può essere circoscritto solo a soggetti, diciamo, ai margini della società ed espulsi dal mercato – considera il procuratore di Reggio, Calogero Gaetano Paci –. Anzi, si giova di menti raffinate che hanno ideato meccanismi fraudolenti tanto efficaci da essere usati sul piano nazionale".