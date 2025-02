Lanazione.it - Il ruolo di Sansepolcro nella rete dei musei per l’Alzheimer

Arezzo,, 7 febbraio 2025 – Ildideiper, già impegnata da tempo in iniziative culturali inclusive, ha avviato progetti che integrano il patrimonio artistico e museale con percorsi dedicati alle persone con demenza e ai loro accompagnatori. La partecipazione al Simposio Nazionale svoltosi in questi giorni a Firenze, ha rappresentato un'importante occasione di confronto e di crescita, rafforzando l'impegno della città nel promuovere un’offerta culturale sempre più accessibile e inclusiva. Per la nostra città era presente Paola Scortecci, coordinatore didattico della Biblioteca comunale Dionisio Roberti e del Museo Civico di. Grazie alla collaborazione con il SistemaToscani per(MTA), la città ha già sperimentato modalità innovative di fruizione dei suoi spazi culturali, con visite guidate speciali e attività pensate per stimolare la memoria, le emozioni e la socializzazione.