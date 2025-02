Puntomagazine.it - Il romanzo gotico inglese e le sue variazioni

Leggi su Puntomagazine.it

Il: Dalla reazione contro l’illuminismo alla nascita di un genere letterario che continua a evolversi nel tempoParlare di “” oggi fa subito pensare ai ragazzi vestiti di nero, i cosiddetti “dark”, che hanno pensieri cupi e prediligono canzoni, film e serie TV ambientate in strane dimore e città alternative. Insomma, qualcosa che si avvicina a Mercoledì Addams. Ma quando apparve ilsulla scena letterarianon era questa l’accezione di quell’aggettivo., alla fine del XVIII secolo, si riferiva essenzialmente ad un periodo storico vicino al Medioevo e, per estensione, a tutto ciò che era legato alla irrazionalità e all’istinto. Designava quello che si poteva compendiare in una reazione alla razionalità dell’illuminismo che aveva imperato durante il secolo precedente.