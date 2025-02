Zonawrestling.net - Il ritorno di una leggenda: JAZZ torna a TNA Impact!

La divisione Knockouts ha ricevuto una notevole dose di storia questa settimana, poiché l’icona del wrestlingha fatto il suoa TNA! Questo evento ha catturato l’attenzione di tutti i fan del wrestling, riportando in auge una delle figure più iconiche del wrestlingUn’entrata inaspettata nel Battle RoyaleI fan sono rimasti sorpresi quando l’ex campionessa femminile WWEè entrata a sorpresa nel Battle Royal per determinare la prossima contendente numero uno delle Knockouts durante l’ultimo episodio di TNA, registrato a San Antonio, Texas. La sua presenza ha aggiunto un ulteriore livello di eccitazione alla competizione.Ildopo 4 anniha lottato per l’ultima volta in TNA nel 2021 prima di ritirarsi ufficialmente, rendendo il suoancora più sorprendente.