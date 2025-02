Lanazione.it - Il “rinnovato” Miravalle ospita gli Internazionali d'Italia di motocross

Arezzo, 07 febbraio 2025 – Montevarchi si prepara a vivere un weekend all'insegna dell'adrenalina e dello spettacolo. Glid'di, considerato il più prestigioso evento del settore nel Paese, tornano sulla storica pistaper la seconda e ultima prova dell'edizione 2025. La competizione, in programma il 15 e 16 febbraio, vedrà la partecipazione di grandi nomi delmondiale, trasformando Montevarchi nel fulcro dell'attenzione degli appassionati delle due ruote. L'evento, organizzato dal Moto Club Brilli Peri in collaborazione con il promotore Off Road Pro Racing, è stato ufficiale presentato presso la Sala del Consiglio di Palazzo del Podestà. Alla conferenza hanno partecipato il Sindaco Silvia Chiassai Martini, l'Assessore allo Sport Lorenzo Allegrucci, il neo-presidente del Moto Club Simone Vanzi e la consigliera regionale della Federazione Motociclisticana Paola Rigacci.