Ilgiornaleditalia.it - Il Retroscena del "Patto d'acciaio" tra Trump e Netanyahu: Mossad a protezione del Presidente Usa - ESCLUSIVA -

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Donald, anche se a parole sembra sempre molto sicuro di se, in realtà vive nel terrore di possibili attentati nei suoi confronti o dei suoi familiari. E non si fida più della Cia Durante l'ultimo incontro tra Donalde Benjamin, avvenuto nei giorni scorsi, non si è parlat