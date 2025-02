Screenworld.it - Il restyling della Dc, arriva l’Universo Absolute

Leggi su Screenworld.it

è la nuova iniziativa editorialeDC Comics, nata come un nuovo inizio per il suo pantheon di eroi e villain, separato dalla continuity principale del DC Universe. Supervisionato da Scott Snyder, questo universo alternativo, noto anche come Earth-Alpha, introduce versioni reimmaginate e modernizzate degli eroi classiciDC, offrendo nuove interpretazioni di Batman, Superman, Wonder Woman e altri personaggi iconici.Il progetto ha preso vita nell’ottobre 2024 con il lancio del DC All In Special e delle prime serie, segnando l’inizio di un esperimento che richiama per certi versi quanto fatto da Marvel nei primi anni 2000 conUltimate. L’idea alla base dell’Universe è quella di proporre storie più fresche, accessibili a nuovi lettori e contemporaneamente capaci di attrarre il pubblico di lunga data con un’impronta innovativa.