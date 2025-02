Tpi.it - Il Re Carlo III del Regno Unito e la Regina consorte Camilla verranno in visita ad aprile in Italia

ReIII dele laverrano inufficialenel mese diper celebrare il Giubileo e le relazioni tra Londra e Roma. La notizia è stata confermata in una nota diramata da Buckingham Palace, secondo cui il viaggio avverrà “all’inizio di”.“Durante ladi Stato delle Loro Maestà alla Santa Sede, il Re e lasi uniranno a Sua Santità Papa Francesco per celebrare l’Anno Giubilare 2025”, si legge nel comunicato ufficiale, secondo cui il viaggio indiprevede due tappe a Roma e a Ravenna “per celebrare le forti relazioni bilaterali tra”. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli.Non sarà certo la prima volta che il monarca britannico verrà innel nostro Paese.