Il Raja del quasi ricatto di Kvararatskhelia e i desideri economici di Garnacho

2025-02-05 14:48:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione:L’italiano Giovanni Manna, direttore sportivo di Napoliha definito il funzionamento del Khvicha Kvarathskhelia georgiano con il PSG Come un “” e lo ha rivelato Ha negoziato con l’Alejandroargentino e il Karim Adeyemi tedesco Per alleviare la marcia della sua stella in un mercato che non ha lasciato il club “Azzurro” soddisfatto.Il mercato della firma di Napoli ha sollevato critiche dai fan della serie Ache ha perso la sua stella per 70 milioni di euro e non ha firmato nessun grande giocatore per il resto della stagione.L’allenatore italiano ha parlato in una conferenza stampa della richiesta del calciatore di lasciare il club Partenopeo verso il PSG: “Non posso tenere coloro che non vogliono essere qui”.