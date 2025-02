Sport.quotidiano.net - Il prossimo avversario. L’Orvietana sogna la grande impresa. Magrini è un ex

Sarà appena il secondo incrocio della storia quello di domenica tra Siena e Orvietana che prima di questa stagione non si erano mai incrociate nonostante diverse partecipazioni dello storico sodalizio (fondato nel 1913) della provincia di Terni in serie D. Trentuno punti in classifica, a meno sette dalla Robur ma soprattutto a più cinque dal Figline sestultimo che guida il gruppetto delle formazioni che si giocherebbero allo stato attuale i playout. Perquesta stagione è quindi al momento più che positiva e i biancorossi di mister Rizzolo sono pronti a vendere cara la pelle domenica al Franchi per quello che sarà appunto il secondo incrocio tra le due formazioni della storia dopo lo 0-0 dell’andata dello scorso ottobre. Il tecnico delpotrebbe confermare in blocco la squadra che ha ben figurato contro il Ghiviborgo domenica scorsa in una sfida finita 2-2 con la rimonta dei lucchesi che si è concretizzata nel finale dopo la doppietta dell’attaccante umbro Panattoni.