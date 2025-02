Ilrestodelcarlino.it - "Il progetto politico è venuto meno"

"La giunta è venutanel suooriginario, ha tradito i suoi elettori con l’apertura a un partito che nella tornata elettorale era schierato con il centrodestra. I cittadini sono stati tenuti all’oscuro". Il Pci (Partito comunista italiano) di Tolentino, rappresentato dal segretario Sandro Ruggeri, interviene sulla "crisi in maggioranza" a metà mandato e sull’accordo "nelle segrete stanze con Forza Italia". Ruggeri si riferisce alle dichiarazioni del segretario provinciale FI Gianluca Pasqui che, l’altro giorno in conferenza, ha svelato "l’accordo" fatto col sindaco Mauro Sclavi e con Tolentino Popolare, nella figura di Alessandro Massi, al momento dell’ingresso in FI dell’ex assessore Fabiano Gobbi. "Ad oggi incominciamo a capire i motivi del nostro allontanamento – prosegue il Pci –.