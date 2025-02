Oasport.it - Il presidente Wada: “I casi di Sinner e Swiatek sono diversi. Lui ha responsabilità sui suoi collaboratori”

Leggi su Oasport.it

Mancano ancora un paio di mesi all’udienza che coinvolgerà Janniksul caso Clostebol (appuntamento il 16-17 aprile in quel di Losanna), ma l’argomento è uno dei più chiacchierati.Intervistato dal sito polacco ‘Rz’, sulla vicenda è intervenuto ildell’Agenzia mondiale antidoping () Witold Banka, paragonando il casoa quello che ha coinvolto Iga. Le sue parole: “Si tratta di duecompletamenteche non posessere confrontati. Sia le sostanze (Clostebol e Trimetazidina) sia le circostanzediverse. Abbiamo preso entrambe le decisioni dopo aver chiesto il parere di un esperto esterno. La procedura da parte dellaè stata la stessa di qualsiasi altro caso disciplinare”.E sull’azzurro: “Non posso entrare nei dettagli perché siamo parte in causa.