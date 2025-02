Ilfattoquotidiano.it - Il presidente della Wada attacca Sinner: “È responsabile delle azioni del suo staff, questa è la quintessenza dell’antidoping”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Jannike Iga Swiatek? Due casi completamente diversi, accomunati solo dal fatto che si tratta due campioni. È questo il pensiero di Witold Banka,, l’Agenzia mondiale antidoping, che è tornato a parlare del caso clostebol che sta coinvolgendo il tennista italiano. Banka ha commentato il mancato ricorso contro la polacca Swiatek, attuale numero 2 al mondo e sua connazionale, precisando come non ci sia stato un trattamento differente rispetto al campione azzurro. Al sito polacco Rz ha parlato in questi termini: “I due casi non possono essere paragonati. Sia le sostanze che le circostanze sono diverse. Abbiamo preso entrambe le decisioni dopo aver chiesto il parere di un esperto esterno. La procedura da parte nostra è stata la stessa di qualsiasi altro caso disciplinare”.