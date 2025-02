Iodonna.it - Il presidente che gioca a golf tra le macerie, i palestinesi confinati al freddo in un igloo. Il video diventato virale sui social

Che aspetto avrebbe la “Riviera” che ilUSA Donald Trump immagina di costruire sulla Striscia di Gaza? L’Intelligenza Artificiale la immagina così, come nelpubblicato su X dall’utente jeremynewberger. Leggi anche › Luoghi in pericolo nel 2025. Tra Gaza e i monasteri buddhisti, anche la Luna, minacciata dal turismo spaziale Trump a Gaza secondo l’AISecondo questocreato dall’AI, subitosui, le rovine di Gaza farebbero spazio a campi da, una Trump Tower e casinò dove le persone benestanti mangiano e scommettono. Nel frattempo, isarebbero relegati al, rinchiusi in. Leggi anche › Google Maps obbedisce all’ordine di Trump: ilo del Messico diventao d’America iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo Così l’AI immagina la “Riviera” di Trump a Gaza iO Donna.