Ilrestodelcarlino.it - Il Parmigiano Reggiano e i dazi: “Dobbiamo far ragionare Trump”

Reggio Emilia, 7 febbraio 2025 – Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del, lo spettro deidispaventa anche il re dei formaggi? “Devono spaventarci, sarebbe da irresponsabili non prendersene cura”. Anche perché gli Stati Uniti sono il vostro primo mercato estero. “Sì, la nostra quota export verso gli Usa è oltre il 22%, pari a più di 14.000 tonnellate. E il rischio è che vengano presi provvedimenti di tutela che influenzino il mercato colpendo in maniera indiscriminata anche chi, come noi, copre circa il 7,5% del mercato dei formaggi a pasta dura negli States”.invece pensa di tutelare gli agricoltori americani. “Ilviene venduto a 20 dollari a libbra, a differenza dei 10 dollari a libbra dei parmesan. Negli Usa chi compra il nostro formaggio fa una scelta consapevole perché ha un 93% di mercato di alternative che costano la metà.