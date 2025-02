Ilgiorno.it - Il Parco Nord Milano si amplia. Curerà il Parco Media Valle Lambro

Il presidente Marzio Marzorati coi sindaci di Sesto San Giovanni, Brugherio, Cologno Monzese e all’assessora al Verde dihanno sottoscritto a Villa Mylius la convenzione che affida alla gestione, la promozione e la vigilanza dellocale di interesse sovracomunale(Plis). Con questo atto ilsi impegna a promuovere lo studio e la conservazione della qualità ambientale degli ecosistemi fluviali lungo il, oltre a garantire la promozione del paesaggio culturale del territorio e la connessione con il sistema dei parchi regionali e dei Plis limitrofi. "Questa convenzione ci consente di allargare la nostra sfera di azione mettendo a sistema le competenze che abbiamo maturato in 50 anni", dice Marzio Marzorati. "La gestione deldelrappresenta una sfida per dare una risposta al grande bisogno fruitivo degli spazi verdi da parte dei cittadini e al tempo stesso per dare continuità in un contesto periurbano alle connessioni ecologiche e alla biodiversità.