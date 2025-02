Lapresse.it - Il Papa presiederà messa a evento forze armate domenica

Leggi su Lapresse.it

Francescoladel Giubileo delle, di Polizia e di Sicurezza che si terrà sabato e. La conferma è arrivata dal pro-prefetto del Dicastero per l’evangelizzazione, monsignor Rino Fisichella, nel corso della conferenza stampa di presentazione. Ieri sera la sala stampa della Santa Sede aveva comunicato lo spostamento delle udienze del Pontefice, colpito da un bronchite, a Casa Santa Marta. “Non ho sentito il Santo Padre in queste ore, ma le udienze continuano – ha aggiunto monsignor Fisichella rispondendo ai giornalisti-. A oggi non ci sono modifiche rispetto al programma ufficiale dell’”.