Il ‘papà’ di PizzAut | Ha creduto in noi Un colpo durissimo

Il grembiule rosso e la barba bianca sono diventati ormai per moltissimi, non solo in Lombardia, un emblema, un’immagine conosciuta e familiare. È apparsa in televisione, al Parlamento europeo. Ma anche al Quirinale, perché persino il presidente della Repubblica, che è venuto a inaugurare il ristorante di Monza, ha citato i ragazzi dinel discorso di fine anno del 2023. Con Nico Acampora (nella foto), il papà dell’iniziativa che ha dato lavoro a tanti ragazzi autistici, Lorenzo Rovagnati ha avuto molto a che vedere. L’imprenditore scomparso ha infatti portato avanti proprio l’ultimo progetto di beneficenza del team: il food-truck, il primo della catena di ristorazione "speciale" che girerà nelle province lombarde e poi in Italia è stato donato proprio dal grande salumificio brianzolo, soltanto poche settimane fa, lo scorso dicembre.