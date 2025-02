Linkiesta.it - Il pane è una metafora esistenziale nel libro di Jim Franks

Succede, quando si inizia a panificare in casa, che tutto sembri andare nel verso sbagliato. A chi scrive, se non è altro, è andata così. Inutili sono stati i manuali, i video dei maestri, le tabelle e i forum di home baking che consultavo per trovare una ragione chiara ed esaustiva sul perché quell’impasto non raggiungesse i risultati sperati. In realtà, e l’ho capito solo dopo, stavo imparando proprio in quel momento ad arrivarci. Anche se la strada non è ancora in discesa qualcosa è cambiato, e non aver mollato ne è stata forse la chiave.È che ilè tante cose messe insieme. Per sua struttura è fatto di attese, fra il primo e il secondo bulk di fermentazione ad esempio, di errori e della ricerca di soluzioni. È una delle metafore esistenziali che raccolgono poi tutto e, se lo abbiamo dimenticato, è perché ci ritroviamo spesso a sottovalutarlo, a mangiarlo male, a guardarlo con sospetto.