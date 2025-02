Serieanews.com - Il pagellone di mercato della zona salvezza, parte prima. Empoli e Lecce: wow!

Proseguiamo con la nostra rubrica che analizza ildi gennaio delle squadre di Serie A: adesso tocca allacon, Verona e CagliariIldi: wow! (Foto Ansa) – serieanews.comRiparazione chiusa: via alle analisi! Dopo aver passato al setaccio ildelle big, delle squadre in lotta per l’Europa e di quelle di metà classifica, arriva il momento di guardare “in basso”.Ma solo in classifica, perché in realtà nella lotta per non retrocedere si trovano squadre che non si sono fatte prendere dal panico e hanno lavorato con criterio., Verona e Cagliari sono le prime quattro protagoniste di questa bagarre e ognuna ha provato a rinforzarsi con le proprie possibilità.C’è chi ha puntato sull’esperienza, chi su giovani di prospettiva, chi ha fatto il possibile con poche risorse.