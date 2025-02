Tpi.it - Il nuovo imperialismo americano di Re Donald Trump

Il 5 novembre scorso l’Empire State Building si è tinto di rosso insieme agli ultimi feudi democratici della mappa americana, segnando nella storia il giorno in cui ebbe inizio ilregno diII nel Paese costituzionalmente più antimonarchico della storia. Durante il suo discorso di insediamento da 47esimo presidente degli Stati Uniti,ha promesso agli americani una nuova “golden age”, un’età dell’oro per molti versi simile alla “gilded age” statunitense che, parallelamente alla Belle Époque in Francia e alla seconda metà dell’età vittoriana in Inghilterra, durò dal 1870 al 1901 partendo dalla presidenza di Ulysses Grant per terminare sotto quella del presidente repubblicano William McKinley, l’unico dei suoi predecessori verso cuiabbia finora speso parole d’elogio definendolo «un grande presidente».