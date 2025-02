Ilnapolista.it - Il Napoli è stanco, a Roma ha corso meno dei giallorossi (Repubblica)

Il, ahadeie nei secondi tempi cala ()Il, lo scrivecon Marco Azzi.Finora ilha puntato quasi sempre sullo zoccolo duro dei titolarissimi, come si evince in maniera chiara pure dalle statistiche. Conte ha infatti utilizzato le cinque sostituzioni previste dal regolamento solamente in 8 partite di campionato su 23, dimostrando di dare molta importanza alle gerarchie. Significativo in questo senso anche un altro dato: gli azzurri sono ultimi in Serie A per i cambi effettuati prima del 75’: appena 32. Ma il minutaggio extra large dato dal tecnico leccese ai suoi pretoriani comincia ad avere delle ripercussioni negative, tant’è che aper la prima volta nel 2025 Di Lorenzo e compagni hannodidei loro avversari: 119 chilometri contro 120.