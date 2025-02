Laprimapagina.it - Il Movimento Indipendenza si stringe attorno a Nicola Colosimo

Il Presidente Massimo Arlechino, insieme a Gianni Alemanno, a nome della dirigenza e di tutti i militanti del, esprime profonda vicinanza e affetto a, Vice Segretario del, per la perdita del caro padre.“In questo momento di grande dolore, che si aggiunge a un periodo già difficile per te e per tutta la nostra Comunità, ti siamo vicini con un forte abbraccio” si legge in una nota stampa.