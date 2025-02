Metropolitanmagazine.it - Il motivo di quel BAU BAU in TV (che forse non ricordate) è lo scandalo Cirinnà

Possibile che nessuno si sia ricordato cheBAU BAU in TV è un riferimento allo? L’Italia è nei guai.L’Italia ha la memoria corta. Anzi, cortissima. Se c’è una cosa che caratterizza il dibattito pubblico nel nostro paese è la rapidità con cui scandali e polemiche vengono dimenticati, spazzati via dalla prossima indignazione mediatica. Un caso emblematico èlo del cosiddetto “bau bau” di Augusta Montaruli. Il fatto è durante la trasmissione Tagadà (La7). Parliamo di un episodio che gran parte degli spettatori ha commentato come bizzarro e straniante. Ma, mentre tutti urlavano allo, in pochi hanno notato che il gesto non è stato fatto a caso. Si tratta di una citazione provocatoria riguardo una massiccia quantità di contanti trovati nella cuccia del cane nella villa di Monica