Lanazione.it - Il Monte Pisano rinasce: siglata intesa tra Scapigliato, Comunità del Bosco e Regione

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 7 febbraio 2025 - Rinascita del: è stato firmato il protocollo d’tra la, la Societàsrl e ladeldelETS con il quale viene promossa la sinergia tra i tre soggetti per accelerare la ripresa degli ecosistemi e migliorare il grado di biodiversità in alcune delle aree percorse dall'incendio boschivo di Calci del settembre del 2018. Con l’, la societàsi è resa disponibile a finanziare gli interventi di ripristino dei boschi percorsi dal fuoco tramite la gestione forestale sostenibile con le modalità di intervento 'closer to nature' (forma di gestione forestale basata sull’ecosistema che promuove foreste più eterogenee e diversificate) secondo le "Linee Guida della Commissione Europea sulla Gestione Forestale".