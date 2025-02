Ilrestodelcarlino.it - Il mistero di Pierina, la muffa distrugge le prove. “Così si è perso il Dna”

Rimini, 7 febbraio 2025 – Quasi sempre si rivela l’asso della manica che consente agli investigatori di risolvere i gialli più complicati. Nel caso dell’omicidio diPaganelli (uccisa a Rimini il 3 ottobre del 2023), la ricerca di tracce di Dna, determinanti per dare un volto e un nome all’assassino, è stata resa particolarmente difficile dallache, stando a quanto emerso, ha compromesso alcuni dei 34 repertinienti dalla scena del crimine di via del Ciclamino. Il dato è emerso ieri, al termine dell’udienza sull’incidente probatorio, con i consulenti che, all’uscita dal tribunale, hanno evidenziato il cattivo stato di conservazione dei vestiti di. “Se c’era del Dna sugli indumenti, non lo sapremo mai, perché laè andata arlo” ha sottolineato il criminalista Davide Barzan, che assiste la nuora Manuela Bianchi.