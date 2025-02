Terzotemponapoli.com - Il mercato del Napoli e non solo: parla Viviani

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ile non: Fabio, ex viceallenatore dei partenopei ed ex collaboratore tecnico dell’Udinese, è intervenuto a 1 Station Radio. Di seguito le dichiarazioni dell’attuale mister dell’Hatta Club rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’.Nella conferenza di Manna, il direttore sportivo azzurro hato delle difficoltà nel trattare con gli arabi. Mister, lei conosce bene questo contesto, avendo allenato molto all’estero. Quali sono le difficoltà nel trattare con il mondo arabo, soprattutto negli ultimi giorni, quando siva di deroghe e dei rischi che ilnon ha voluto correre?“La difficoltà più grande è legata alla loro cultura: amano trattare su qualsiasi dettaglio e poi magari il giorno dopo tornare sui loro passi. È come se si ricominciasse da capo: si pensa di essere arrivati a un punto della trattativa, invece loro fanno uno o due passi indietro e si riparte.