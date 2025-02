Ilfattoquotidiano.it - Il macabro regalo di Netanyahu a Trump: un cercapersone d’oro con la scritta “premere con due mani”. Ecco a cosa si riferisce

“Al presidente Donald J., il nostro più grande amico e il nostro più grande alleato”, firmato Benjamin. Nel corso della sua visita alla Casa Bianca, la prima di un leader straniero dal nuovo presidente americano, il premier israeliano ha deciso di omaggiare il padrone di casa con unche, però, porta con sé un messaggio. Si tratta di un ceppo di legno con incastonato uncon lo schermo che riporta una: “con entrambe le“.Il riferimento è tutt’altro che velato. Ilha il chiaro intento di celebrare l’attentato con il quale il Mossad, facendo esplodere decine dia suo dire di proprietà di membri di Hezbollah, uccise 37 persone, tra cui anche bambini di appena 9 anni, ferendone a migliaia in Libano. La dedica a, quindi, indica anche come i due leader siano allineati sui metodi di lotta contro i partiti rivali, accettando quindi il terrorismo come arma di guerra da parte di uno Stato riconosciuto a livello internazionale.