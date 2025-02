Ilgiorno.it - Il lutto cittadino a Biassono: "Un uomo semplice e buono"

Leggi su Ilgiorno.it

Una persona vicina al territorio, disponibile, attenta alla comunità in cui viveva e aveva sede la sua impresa. Una perdita difficile da accettare per la città, rimasta senza parole davanti alla tragedia inaspettata. Saràfino al giorno dei funerali a: lo ha deciso il Comune per onorare la memoria di Lorenzo Rovagnati. Quando si terranno le esequie dell’erede del colosso alimentare ancora non si sa, verosimilmente ci vorrà qualche giorno: da ieri e sino ad allora la cittadina di poco più di 12mila abitanti osserverà ilpubblico. Intanto già da ieri mattina le bandiere nel parco davanti al palazzo municipale sono state messe a mezz’asta. "Lorenzo Rovagnati era una persona molto presente per la comunità, disponibile – ricorda il sindaco Luciano Casiraghi –. Con la sua famiglia ha sempre avuto una grande attenzione per, per le sue società sportive, le associazioni culturali".